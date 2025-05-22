На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два жителя Курской области пострадали во время атаки беспилотника

Хинштейн: в селе Пушкарное пострадали два человека в результате атаки дрона
close
Inna Varenytsia/Reuters

В селе Пушкарное Курской области зафиксирован очередной удар с использованием беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

По предварительной информации, FPV-дрон атаковал местный магазин, в результате чего пострадали два сотрудника. Мужчина 66 лет получил множественные травмы — взрывные повреждения лица, тела и конечностей, а также черепно-мозговую травму. У 31-летней женщины диагностированы многочисленные ранения рук и ног, в том числе повреждение сухожилия на ноге.

Пострадавших доставили в Центральную районную больницу Рыльска, где они находятся под наблюдением врачей. В ближайшее время запланирована их транспортировка в Курскую областную клиническую больницу.

Взрыв также повредил здание магазина: разрушены фасад, кровля, потолок и крыльцо.

По словам Хинштейна, подобные атаки со стороны украинских формирований представляют серьезную угрозу для мирного населения. Он подчеркнул, что пребывание в приграничных районах остаётся крайне опасным и призвал жителей воздержаться от поездок в данные зоны.

Ранее в Тульской области обезвредили упавшие обломки беспилотника ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами