В Курской области мужчина получил осколочные ранения после атаки беспилотника

Хинштейн: в Курской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал мужчина

В Курской области в результате атаки беспилотника Вооруженных сил Украины пострадал житель деревни Кекино Глушковского района. Об этом заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Пострадал мирный житель — 54-летний мужчина. После обстрела он почувствовал ухудшение состояния и обратился к врачам», — говорится в сообщении.

По информации врио губернатора, у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акубаротравму, осколочные ранения головы и шеи.

Незадолго до этого Хинштейн сообщил, что в Кекино FPV-дрон влетел в два автомобиля, принадлежащих местному жителю. В результате атаки одна машина была полностью уничтожена, вторая — посечена осколками.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.