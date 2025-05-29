Хуситы утверждают, что они нанесли удар по аэропорту в Израиле

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» заявили о нанесении нового удара по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, утверждает представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации утверждается, что атака была произведена при помощи гиперзвуковой баллистической ракеты. По словам представителя хуситов, «цель операции была достигнута».

В ночь на 27 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о запуске ракеты из Йемена в направлении израильской территории, отметив, что системы противовоздушной обороны работают над ее перехватом. Позже в ЦАХАЛ заявили, что ракета была перехвачена, а сирены прозвучали в соответствии с протоколом.

6 мая «Ансар Аллах» пригрозило ответить Израилю и США на удары по подконтрольной ему территории. В заявлении также говорится, что руководство движения расценило атаки Израиля на йеменские порты, а также аэропорт Саны, цементные заводы и электростанции как попытку установить блокаду йеменского народа.

Ранее Израиль атаковал три порта в Йемене.