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Хуситы в Йемене заявили, что ответят Израилю и США на удары

Al Masirah: хуситы в Йемене пригрозили Израилю и США ответными ударами
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Reuters

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Аллах» (хуситы) пригрозило ответить Израилю и США на удары по подконтрольной ему территории. Об этом сообщил телеканал Al Masirah со ссылкой на заявление политбюро «Ансар Аллах».

«Израильская и американская агрессия не останется без ответа и не помешает Йемену продолжить занимать позицию по оказанию помощи сектору Газа», — заявили хуситы.

В заявлении также говорится, что руководство движения «Ансар Аллах» расценило атаки Израиля на йеменские порты, а также аэропорт Саны, цементные заводы и электростанции как попытку установить блокаду йеменского народа. Хуситы отметили, что жертвы, принесенные для предотвращения опасности, меньше тех, которые нация может понести в случае бездействия.

6 мая Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о готовящемся ударе по международному аэропорту Йемена Саны, который контролируется хуситами, и призвала местное население немедленно покинуть опасную зону и прилегающие к ней районы.

В Израиле подчеркнули, что их армия полна решимости и дальше наносить удары по любому, кто представляет угрозу жителям и гражданам страны.

Ранее сообщалось, что при ударах Израиля и США по Йемену пострадали более 20 человек.

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