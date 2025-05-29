Глава МАГАТЭ посетит Россию и Украину

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит и Россию, и Украину. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ, передает ТАСС.

Его визит направлен на обсуждение ядерной безопасности в ходе конфликта.

«На следующей неделе посетит Киев и РФ в рамках регулярных контактов с обеими сторонами для обеспечения ядерной безопасности во время конфликта», — сказано в сообщении.

28 мая Украина направила ноту протеста МАГАТЭ из-за сообщений о возможном подключении Запорожской АЭС к российской сети.

15 мая глава МАГАТЭ заявил, что ядерная безопасность Запорожской АЭС поставлена под угрозу. По его словам, опасность для станции представляет нестабильное внешнее электроснабжение. В этот же день Гросси сообщил, что эксперты организации ежедневно слышали взрывы вокруг Запорожской АЭС.

Ранее в РФ оценили вероятность совместного управления Запорожской АЭС.