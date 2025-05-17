В РФ оценили вероятность совместного управления Запорожской АЭС

Совместное управление Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) невозможно. Об этом в интервью РИА Новости заявил советник главы Крыма, депутат заксобрания Запорожской области Ринат Карчаа.

«Я не совсем себе представляю, как можно управлять атомной станцией совместно. Любой атомный объект – объект закрытый, предполагающий особый режим поведения, того, что мы называем секретностью», — заявил он.

По словам Карчаа, для контроля подобных объектов выдается специальная лицензия. Он отметил, что документы могут быть выданы одной стране и контроль работы предприятия может находиться в юрисдикции одного владельца.

Депутат подчеркнул, что ЗАЭС находится во владении России и на ее территории, а любые вопросы совместного пользования станцией лишь обостряют ситуацию.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ядерная безопасность Запорожской АЭС поставлена под угрозу. По его словам, опасность для станции представляет нестабильное внешнее электроснабжение. Уже более недели станцию снабжает единственная линия электропередачи, уточнил он.

Ранее глава Энергодара сравнил идею о нейтральной зоне у ЗАЭС с голливудским сценарием.