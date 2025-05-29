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На Западе не исключили, что вся оборона ВСУ обвалится после потери Константиновки

La Repubblica: потеря Константиновки грозит обвалом всей линии обороны ВСУ
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военные прорвали украинскую оборону под Константиновкой Сумской области, создав разрыв фронта протяженностью 13 километров. Это поставило под угрозу всю линию обороны ВСУ, сообщает La Repubblica.

По данным издания, российские подразделения в Донецкой области проводят многочисленные локальные атаки, постепенно сжимая кольцо вокруг позиций ВСУ. Украинские войска испытывают трудности с организацией обороны из-за нехватки ресурсов.

Попытки ВСУ контратаковать с использованием бронетехники и зенитного прикрытия пресекаются — колонны быстро уничтожаются. В результате украинским солдатам приходится доставлять боеприпасы пешком, преодолевая до 10 км до позиций.

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Константиновка 28 мая. Как отметили в Минобороны, успешных результатов добились подразделения группировки войск «Север».

Сумская область Украины граничит с Курской областью России. После того, как российские войска полностью освободили курское приграничье от ВСУ, президент России Владимир Путин заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной.

Ранее военблогер рассказал о преимуществе для ВС РФ от взятия Константиновки в Сумской области.

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