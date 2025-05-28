На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии узнали, когда США сняли ограничения с Украины на дальность ударов

Mirror: США еще при Байдене сняли ограничения с Украины на удары вглубь России
close
MANDEL NGAN/Reuters

США еще при бывшем президенте Джо Байдене сняли ограничения для Украины на удары дальнобойными ракетами вглубь территории России. Об этом сообщает британская газета Mirror со ссылкой на источники на Украине.

«Фактически это означает, что снятие [президентом США Дональдом] Трампом любого запрета на применение оружия будет чисто символическим, так как они уже были сняты администрацией Байдена», — говорится в статье.

Издание отмечает, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары по территории России еще в ноябре прошлого года, однако это решение не предавалось огласке во избежание большей эскалации в отношениях между США и РФ.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине. По его словам, теперь Украина может «обороняться, например, нападая на военные объекты в России». На следующий день политик сообщил, что ЕС принял решение о дальнобойном оружии для Киева несколько месяцев назад.

Комментируя слова Мерца, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что есть основания полагать, что в Германии продолжительное время назад и тайно приняли решение разрешить Украине наносить дальнобойные удары по территории России.

Ранее Мария Захарова заявила, что словосочетание «милитаризация Европы» может стать словом года.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами