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Захарова иронично прокомментировала призывы в ЕС увеличить военные бюджеты на оборону

Захарова: словосочетание «милитаризация Европы» может стать словом года
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Словосочетание «милитаризация Европы» может стать словом 2025 года. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik, комментируя заявление Германии о том, что с Украины сняли ограничения на дальность применения западного оружия, а также призывы европейских чиновников увеличивать военные бюджеты на оборону.

«Слово «милитаризация Европы» очень может быть, что по итогам года станет выражением этого года, потому что об этом говорит вся западная подбрюссельская братия», — сказала дипломат.

26 мая канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине. По его словам, теперь Украина может «обороняться, например нападая на военные объекты в России». На следующий день политик сообщил, что ЕС принял решение о дальнобойном оружии для Киева несколько месяцев назад.

Комментируя слова Мерца, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что есть основания полагать, что в Германии продолжительное время назад и тайно приняли решение разрешить Украине наносить дальнобойные удары по территории России.

Ранее в Германии заявили об «отсутствии иллюзий» об урегулировании конфликта на Украине.

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