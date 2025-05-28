Бельгиец Жак Мартин рассказал о более чем сотне погибших наемников в начале СВО

Бельгиец Жак Мартин, воевавший на стороне ВСУ, рассказал о более чем сотне погибших иностранных наемников в начале спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, 54-летний мужчина опубликовал в своих соцсетях коллаж из более чем 100 фотографий «братьев и сестер по оружию», воевавших на стороне ВСУ. Публикация была сделана в ноябре 2022 года.

Отмечается, что большая часть наемников была из Грузии, также на фото есть граждане США, Бразилии, Великобритании, Германии и некоторых других стран.

До этого беженец рассказал РИА Новости, что темнокожие наемники и поляки находились в Курахово с начала спецоперации.

Он добавил, что наемники вели себя спокойно, в городе занимались рутинными делами, например, ходили в магазин за продуктами.

Радиовещательная компания Radio France сообщала, что иностранные наемники, в числе которых есть и французские граждане, проходят боевую подготовку под Киевом, перед тем как отправиться на фронт.

Ранее группу иностранных наемников с женщиной-снайпершей уничтожили в ДНР.