Бельгиец рассказал о гибели наемников в начале СВО

Бельгиец Жак Мартин, воевавший на стороне ВСУ, рассказал о более чем сотне погибших иностранных наемников в начале спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.
По информации агентства, 54-летний мужчина опубликовал в своих соцсетях коллаж из более чем 100 фотографий «братьев и сестер по оружию», воевавших на стороне ВСУ. Публикация была сделана в ноябре 2022 года.
Отмечается, что большая часть наемников была из Грузии, также на фото есть граждане США, Бразилии, Великобритании, Германии и некоторых других стран.
До этого беженец рассказал РИА Новости, что темнокожие наемники и поляки находились в Курахово с начала спецоперации.
Он добавил, что наемники вели себя спокойно, в городе занимались рутинными делами, например, ходили в магазин за продуктами.
Радиовещательная компания Radio France сообщала, что иностранные наемники, в числе которых есть и французские граждане, проходят боевую подготовку под Киевом, перед тем как отправиться на фронт.
Ранее группу иностранных наемников с женщиной-снайпершей уничтожили в ДНР.