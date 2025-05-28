РИА Новости: темнокожие наемники и поляки находились в Курахово с начала СВО

Темнокожие наемники и поляки находились в Курахово с начала спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на беженца.

«Они (иностранные наемники. — «Газета.Ru») с 2022 года там ... Даже темнокожие были, были латиносы. Поляков я встречал», — поделился собеседник агентства.

Он добавил, что наемники вели себя спокойно, в городе занимались рутинными делами, например, ходили в магазин за продуктами.

До этого командир подразделения иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) Chosen Company Раян Олири рассказал в своем аккаунте в соцсети X, что его подразделение распустили.

Также радиовещательная компания Radio France сообщала, что иностранные наемники, в числе которых есть и французские граждане, проходят боевую подготовку под Киевом, перед тем как отправиться на фронт.

В материале говорится, что тактическая группа «Международный реванш», одно из разведывательных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовит к выходу на поле боя иностранных добровольцев, в том числе и французских.

Ранее группу иностранных наемников с женщиной-снайпершей уничтожили в ДНР.