Иностранные наемники, в числе которых есть и французские граждане, проходят боевую подготовку под Киевом, перед тем как отправиться на фронт. Об этом сообщает радиовещательная компания Radio France.

В материале говорится, что тактическая группа «Международный реванш», одно из разведывательных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), готовит к выходу на поле боя иностранных добровольцев, в том числе и французских.

Среди наемников числятся как бывшие военные, так и обычные французы. Уточняется, что после подготовки на полигоне под Киевом наемники будут принимать участие в штурмовых операциях. Всего подготовку в составе группы проходят семь французов. До этого в указанном полигоне обучались выходцы из Бразилии, США и Португалии.

25 мая основатель французского подразделения «Нормандия-Неман», выполняющий задачи СВО на стороне России, Сергей Мюнье сообщил, что сегодня более 100 граждан Франции принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемников.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что некоторые граждане Франции участвуют в боевых действиях на Украине на стороне России.