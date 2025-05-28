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В Чеховском районе повреждены три дома в результате атаки беспилотников

Воробьев: три дома повреждены в Троицком Чеховского района при атаке БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

Три дома повреждены в селе Троицкое в Чеховском районе Московской области в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ «Мичуринец», — написал Воробьев.

Никто из жителей не пострадал, подчеркнул он. На месте работают экстренные службы, жителям пострадавших домов окажут необходимую помощь.

Всего к 8:00 в Московской области сбили 42 беспилотника, рассказал губернатор.

Средства противовоздушной обороны ночью также уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Дубне Московской области отражают атаку беспилотников. В городе прозвучало более 15 взрывов.

Ранее в Зеленограде в результате атаки дрона пострадало остекление технопарка.

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