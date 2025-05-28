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В Дубне отражают атаку беспилотников

SHOT: более 15 взрывов прозвучало в Дубне, системы ПВО работают по беспилотникам
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Антон Денисов/РИА «Новости»

В городе Дубна Московской области звучат взрывы, средства противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

«Сработала система ПВО по украинским БПЛА типа «Лютый» <...> жители города насчитали уже более 15 взрывов», — пишет канал.

В небе виден дым от сбитых беспилотников.

По сведениям SHOT, беспилотники атаковали город со стороны Конаково Тверской области. Информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки нет.

Средства противовоздушной обороны ночью также уничтожили 33 беспилотных летательных аппарата, летевших на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Еще 15 беспилотных летательных аппаратов сбили над Калужской областью. На окраине Обнинска обломки уничтоженного дрона упали на крышу жилого дома.

В Брянской области при атаке на Фокинский район повреждены два многоквартирных дома.

Ранее в Зеленограде в результате атаки дрона пострадало остекление технопарка.

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