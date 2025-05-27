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В Германии усомнились, что визит Зеленского в ФРГ решит вопрос о поставках Taurus

Bild: вопрос о поставках ВСУ Taurus не решится в ходе визита Зеленского в ФРГ
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Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вопрос о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Taurus не будет решен в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского в Берлин, который намечен на 28 мая. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

«Bild узнал от немецкого правительства: вопрос о поставке Taurus не будет решен во время визита президента Украины в Берлин в среду», — отмечается в сообщении.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине, и теперь Киев может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.

На следующий день канцлер подчеркнул, что решение Европы об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия было принято еще «несколько месяцев назад».

После заявления Мерца о том, что ограничения для Киева по ударам вглубь России сняты, депутат бундестага от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер призвал канцлера предоставить Украине ракеты Taurus. По его словам, удары Вооруженных сил РФ последних дней показали необходимость «давить на Россию», и поставки дальнобойных ракет с параллельным введением жестких санкций должны поспособствовать склонению Москвы к миру.

Ранее немецкий политик объяснил, почему власти ФРГ засекретили поставки Taurus Киеву.

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