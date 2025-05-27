Мерца призвали дать Taurus ВСУ после слов о снятии ограничений на удары по России

Депутат бундестага от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер призвал канцлера Фридриха Мерца предоставить Украине дальнобойные ракеты Taurus после заявления о том, что ограничения для Киева по ударам вглубь России сняты. Его слова приводит RND.

«Если господин Мерц серьезно хочет поддержать Украину, то ему придется поставить крылатые ракеты Taurus сейчас, как он сам часто требовал, будучи лидером оппозиции», — сказал Хофрайтер.

По его словам, удары ВС РФ последних дней показали необходимость «давить на Россию», и поставки Taurus с параллельным введением жестких санкций должны поспособствовать склонению Москвы к миру.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

26 мая Мерц сообщил, что Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории. Он рассказал, что Британия, Германия, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность орудий, поставляемых Украине.

На следующий день Мерц подчеркнул, что решение Европы об отмене ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия было принято еще «несколько месяцев назад».

Ранее в бундесвере отдали приказ о срочном вооружении на случай войны с Россией.