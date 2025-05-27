Власти Германии неслучайно засекретили поставки дальнобойных ракет Taurus Киеву на фоне дискуссии о снятии любых ограничений, касающихся дальности применения средств поражения Украиной. Основная причина такого решения — избежать недовольства граждан. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«Открытая дискуссия спровоцировала бы людей выходить на протесты с призывами к правительству уйти в отставку. Чтобы минимизировать репутационный ущерб, решения от людей попросту скроют», — считает бывший парламентарий.

Он также указал на отсутствие единства внутри правящей коалиции: в то время как канцлер Германии Фридрих Мерц заявляет о снятии ограничений на дальность ударов для Украины, вице-премьер от партии социал-демократов опровергает его слова.

Как сообщил военный блогер Владимир Романов, Киеву месяц назад уже было передано не менее тридцати немецких крылатых ракет Taurus. По его словам, именно с этим были связаны массовые удары по аэродромам Украины.

До этого Мерц заявил, что Украина теперь может наносить дальнобойные удары по военной инфраструктуре на российской территории.