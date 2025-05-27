Путин заявил о необходимости создания условий для самореализации участников СВО

Российские власти постоянно думают о создании условий для самореализации участников СВО, это чрезвычайно важная задача. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей», его слова передает РИА Новости.

«Мы и в администрации президента, и в правительстве со всеми коллегами, в том числе и с присутствующими здесь, постоянно об этом говорим и думаем», — сказал глава государства.

Президент отметил, что власти учтут предложение об организации «предподготовки» для бойцов СВО, чтобы они могли участвовать в конкурсах платформы.

Также российский лидер отметил важность внутренней мобилизации российских граждан в ситуации, в которой сейчас находится их страна.

В ходе этого же мероприятия Путин заявил, что в лице России многие, в том числе иностранные руководители, видят оплот традиционных ценностей.

Летом прошлого года Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Им смогут выдать разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства страны.

Путин заявил, что правящие элиты на Западе превращают демократию в декорации.