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Путин отметил важность внутренней мобилизации россиян в текущей ситуации

Путин на Набсовете РСВ заявил о важности внутренней мобилизации россиян
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Alexander Kazakov/Pool/Reuters

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил важность внутренней мобилизации российских граждан в ситуации, в которой сейчас находится их страна. Об этом глава государства сказал на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей», передает ТАСС.

«Самая главная ситуация, в которой находимся мы, находится страна, — это внутренняя мобилизация каждого конкретного человека и общества в целом», — сказал российский лидер.

В ходе этого же мероприятия Путин заявил, что в лице России многие, в том числе иностранные руководители, видят оплот традиционных ценностей.

Летом прошлого года Путин подписал указ об оказании гуманитарной помощи иностранцам, разделяющим традиционные российские ценности. Им смогут выдать разрешение на временное проживание в России без учета утвержденной правительством квоты и подачи документа о владении русским языком, а также знания истории и основ законодательства страны.

Ранее семья из США раскрыла, что американцам рассказывают о России.

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