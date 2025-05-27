В Минобороны РФ обвинили Украину в шагах, направленных на срыв переговоров

Украина при поддержке некоторых стран предприняла шаги, направленные на срыв переговоров с Россией. Об этом заявило российское Минобороны, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что прямой диалог между Москвой и Киевом по мирному урегулированию конфликта был возобновлен по инициативе РФ.

«Вместе с тем киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса», — говорится в заявлении российского военного ведомства.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

Обмен был завершен 25 мая.

Ранее в России рассказали о ходе работы по меморандуму по урегулированию на Украине.