Минобороны РФ: ВСУ бежали из Беловодов в Сумской области, бросив раненых

Российские военные обратили в бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Беловоды в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Противник бежал, бросив раненых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен», — отмечается в сообщении.

Беловоды освободили подразделения 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады из группировки войск «Север». Поддержку бойцам оказывали артиллерия и авиация. Благодаря воздушной разведке десантники вскрыли систему обороны противника и главные опорные пункты, после чего были подавлены огневые точки и пункты управления ВСУ.

26 мая подразделения группировки войск «Север» сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Владимировка и Беловоды в Сумской области

20 мая стало известно, что несколько подразделений ВСУ, включая 67-я отдельную механизированную бригаду, бывшее подразделение «Правого сектора» (организация запрещена в России), понесли значительные потери в боях за село Беловоды.

До этого немецкая газета Bild писала, что российская армия готовится к большому наступлению в июне. По данным издания, наступление ожидается на территориях Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

В материале говорится, что РФ готовит для этой цели тысячи солдат и военную технику.

Ранее Путин заявил, что армия решает задачу создания буферной зоны на границе с Украиной.