Американский наемник Джонатан Эндрю Пебли (позывной «Мэйхем») был уничтожен в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил проект TrackANaziMerc, отслеживающий деятельность иностранных боевиков на Украине.

Пебли служил пулеметчиком в подразделении Delta Knights, входящем в структуру Главного управления разведки (ГУР) ВСУ. Он прибыл на Украину в конце 2024 года, вступив в Международный легион. До этого он участвовал в Иракской войне в составе морской пехоты США.

«Россия — жалкая и слабая страна», — писал Пебли в соцсетях, комментируя действия ВС РФ.

26 мая американский журналист Кристофер Хелали заявил, что Украина использует свои посольства в западных странах в качестве пунктов вербовки наемников. По словам Хелали, среди украинских вооруженных формирований, которые активнее прочих вербовали иностранных наемников, можно выделить «Грузинский иностранный легион», а также «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Правый сектор» (организация запрещена в России).

Ранее группу иностранных наемников с женщиной-снайпершей уничтожили в ДНР.