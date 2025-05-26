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В зоне СВО уничтожен американский наемник, оскорблявший ВС РФ

Оскорблявший ВС РФ наемник из США Джонатан Пебли ликвидирован в зоне СВО
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РИА «Новости»

Американский наемник Джонатан Эндрю Пебли (позывной «Мэйхем») был уничтожен в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил проект TrackANaziMerc, отслеживающий деятельность иностранных боевиков на Украине.

Пебли служил пулеметчиком в подразделении Delta Knights, входящем в структуру Главного управления разведки (ГУР) ВСУ. Он прибыл на Украину в конце 2024 года, вступив в Международный легион. До этого он участвовал в Иракской войне в составе морской пехоты США.

«Россия — жалкая и слабая страна», — писал Пебли в соцсетях, комментируя действия ВС РФ.

26 мая американский журналист Кристофер Хелали заявил, что Украина использует свои посольства в западных странах в качестве пунктов вербовки наемников. По словам Хелали, среди украинских вооруженных формирований, которые активнее прочих вербовали иностранных наемников, можно выделить «Грузинский иностранный легион», а также «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) и «Правый сектор» (организация запрещена в России).

Ранее группу иностранных наемников с женщиной-снайпершей уничтожили в ДНР.

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