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Собянин сообщил об еще одном сбитом беспилотнике на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО сбили еще один беспилотник ВСУ на подлете к Москве
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Bulkin Sergey/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотный летательный аппарат (ПВО), летевший на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Сбили еще один БПЛА, летевший на Москву», — сказано в сообщении.

В 17:00 Собянин сообщил, что силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника ВСУ, летевших в сторону Москвы. В 12:38 мэр написал, что российские силы ПВО сбили еще один дрон. Рано утром сообщалось об уничтожении двух беспилотников, летевших к Москве. Незадолго до этого был сбит еще один БПЛА.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее украинские военные пытались прорваться на территорию России.

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Атаки БПЛА на Россию
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