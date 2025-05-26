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Собянин сообщил о сбитом беспилотнике на подлете к Москве

Собянин: сбит еще один беспилотник, летевший на Москву
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Inna Varenytsia/Reuters

Российские силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в сторону российской столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Информации о пострадавших в результате украинской атаки на данный момент не поступало.

Это не первая атака на столичный регион за день. Рано утром сообщалось об уничтожении двух беспилотников, летевших к Москве. Незадолго до этого был сбит еще один БПЛА.

Недавно российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Девять БПЛА были сбиты над Орловской областью, пять — над Курской, еще три — над Тульской и Ярославской областями.

Ранее над Калужской областью ночью сбили пять беспилотников.

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