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Собянин сообщил о четырех сбитых беспилотниках на подлете к Москве

Собянин: силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника ВСУ на подлете к Москве
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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще четыре беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевших в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков дронов работают экстренные службы, рассказал мэр.

В 12:38 Собянин написал, что российские силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший в сторону российской столицы.

В ночь на 26 мая российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Девять БПЛА были сбиты над Орловской областью, пять — над Курской, еще три — над Тульской и Ярославской областями.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в зоне СВО уничтожили американского наемника, оскорблявшего ВС РФ.

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Атаки БПЛА на Россию
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