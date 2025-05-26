На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На подлете к Москве сбили дрон

Собянин сообщил о ликвидации летевшего к Москве вражеского беспилотника
close
Kaplitskaia Love/Shutterstock/FOTODOM

На подлете к столице уничтожили еще один беспилотник противника. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Примерно 2,5 часа назад столицу попытались атаковать еще два беспилотника. На место падения обломков БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб. В общей сложности в течение воскресенья, 25 мая, на подлете к Москве ликвидировали 19 дронов.

Прошлой ночью в Туле во дворе пятиэтажного дома на улице Металлургов упал украинский беспилотник. Жители многоэтажки проснулись от сильного грохота и сразу стали выбегать на улицу. Все были напуганы. В итоге остекление одного из подъездов здания серьезно пострадало, были частично разрушены и припаркованные рядом автомобили. Согласно официальным данным, зафиксированы повреждения в трех жилых домах. За ночь средства ПВО перехватили 110 дронов над 13 российскими регионами (Московский регион попыталась атаковать 13 БПЛА). По предварительным данным, во всех атакованных районах, кроме Тулы, нет разрушений и жертв.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами