На подлете к Москве сбили дрон

На подлете к столице уничтожили еще один беспилотник противника. Об этом написал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Примерно 2,5 часа назад столицу попытались атаковать еще два беспилотника. На место падения обломков БПЛА прибыли сотрудники экстренных служб. В общей сложности в течение воскресенья, 25 мая, на подлете к Москве ликвидировали 19 дронов.

Прошлой ночью в Туле во дворе пятиэтажного дома на улице Металлургов упал украинский беспилотник. Жители многоэтажки проснулись от сильного грохота и сразу стали выбегать на улицу. Все были напуганы. В итоге остекление одного из подъездов здания серьезно пострадало, были частично разрушены и припаркованные рядом автомобили. Согласно официальным данным, зафиксированы повреждения в трех жилых домах. За ночь средства ПВО перехватили 110 дронов над 13 российскими регионами (Московский регион попыталась атаковать 13 БПЛА). По предварительным данным, во всех атакованных районах, кроме Тулы, нет разрушений и жертв.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.