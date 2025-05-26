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Украинские военные пытались прорваться на территорию России

Mash: 12 диверсантов ВСУ пытались прорваться на территорию Белгородской области
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) попыталась прорваться на территорию Белгородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, инцидент произошел днем 25 мая вблизи контрольно-пропускного пункта (КПП) в селе Козинка. Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли КПП с помощью авиации, после чего границу РФ попытались пересечь 12 диверсантов с натовским оружием. Когда бойцы ВСУ шли по болоту, их начали атаковать российские дроны. ДРГ потеряла четырех человек и отступила в Сумскую область.

«Прорыва госграницы не допущено. Сегодня ВСУ опять обстреливают КПП, готовясь к новому накату», — отмечается в сообщении.

21 мая военный корреспондент Юрий Котенок заявил, что украинская ДРГ, состоящая из 12 человек, проникла на территорию Брянской области, но была окружена в лесном массиве в районе Трубчевского и Выгоничского районов. Позже все диверсанты были ликвидированы.

В конце апреля Минобороны РФ сообщило, что старший сержант Анатолий Подмарьков обнаружил ДРГ ВСУ и обратил ее в бегство. Российский военный нес дежурство в зоне спецоперации и в сумерках заметил украинских диверсантов. Он принял решение организовать засаду на пути следования группы. Подмарьков открыл огонь по ДРГ, в результате чего противник понес большие потери. Оставшиеся диверсанты сбежали.

Ранее в СК раскрыли, как Киев вербует иностранных военных в ряды ВСУ.

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