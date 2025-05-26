Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Владимировку и Беловоды в Сумской области

Подразделения группировки войск «Север» сообщили об установлении контроля над населенными пунктами Владимировка и Беловоды в Сумской области в ходе активных боевых действий. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Как уточняется, российская армия нанесла удары по позициям украинских десантно-штурмовых и механизированных бригад, а также территориальной обороны в районах Яблоновки, Алексеевки, Садков, Писаревки и Осоевки.

По данным Минобороны, противник потерял до 275 человек, несколько единиц бронетехники, девять автомобилей, четыре артиллерийских орудия, а также средства радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Накануне российские военнослужащие в ходе наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Романовка в Донецкой народной республике.

До этого Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль два населенных пункта. Военные группировки «Восток» вынудили ВСУ покинуть поселок Отрадное в ДНР, а солдаты группировки «Юг» взяли под контроль село Ступочки в Сумской области. Противник потерял до 480 военных, уточнили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что армия решает задачу о создании буферной зоны на границе с Украиной.