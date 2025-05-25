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В Германии заявили о подготовке России к большому наступлению

Bild: армия России готовится к большому наступлению в июне
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России готовятся к большому наступлению в июне. Об этом сообщило немецкое издание Bild со ссылкой на источники.

«Армия России извлекла уроки из войны с использованием беспилотников, произвела массу новых дронов и теперь хочет их использовать», — говорится в публикации.

По данным издания, наступление ожидается на территориях Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей. В Bild пишут, что Россия для этих целей готовит тысячи солдат, а также танки. Кроме того, ВС РФ активизировали атаки по украинским логистическим целям.

До этого телеканал Sky News сообщил, что Россия начала стягивать свои войска у границы с Украиной недалеко от Харькова. По данным СМИ, у границ уже сосредоточено 60-70 тысяч российских военных.

Информацию об этом подтвердил начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Помагайбус.

По мнению аналитиков, летом ВС РФ начнут наступление в районе Харькова и Сум. При этом они добавили, что оно не будет резким, а число и мощность атак будут наращиваться со временем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российская армия взяла сразу три населенных пункта в зоне СВО.

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