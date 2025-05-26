Вооруженные силы (ВС) РФ продвигаются широким фронтом от Красноармейска (украинское название — Покровск) к границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

«Медленно, но, главное, уверенно продвигаемся к границе с Днепропетровской областью широким фронтом. Не в том месте, где 90-я дивизия группировки «Центр» вышла непосредственно на границу, а именно широким фронтом — фактически от Красноармейска до Великой Новоселки», — сказал он.

25 мая военный эксперт Андрей Марочко назвал Южно-Донецкое направление стало самым успешным участком фронта у ВС РФ за текущую неделю. По данным Минобороны РФ, на этом направлении за неделю российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов.

23 мая военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС России закрепились на границе Днепропетровской области. Он поздравил российских военных, справившихся с данной задачей.

До этого российские силовые структуры рассказали о создании ВСУ нескольких полевых крематориев в населенных пунктах, расположенных на границе ДНР и Днепропетровской области. По их словам, украинские формирования несут большие потери на данном участке фронта. В связи с этим бойцы создали полевые крематории, «чтобы скрыть потери от руководства».

Ранее стало известно о переброске резервных сил ВСУ к границе Днепропетровской области.