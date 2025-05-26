На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ДНР сообщили о продвижении ВС РФ широким фронтом к границе с Днепропетровской областью

Кимаковский: ВС РФ идут широким фронтом к границе с Днепропетровской областью
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) РФ продвигаются широким фронтом от Красноармейска (украинское название — Покровск) к границе с Днепропетровской областью. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский в эфире «Соловьев Live».

«Медленно, но, главное, уверенно продвигаемся к границе с Днепропетровской областью широким фронтом. Не в том месте, где 90-я дивизия группировки «Центр» вышла непосредственно на границу, а именно широким фронтом — фактически от Красноармейска до Великой Новоселки», — сказал он.

25 мая военный эксперт Андрей Марочко назвал Южно-Донецкое направление стало самым успешным участком фронта у ВС РФ за текущую неделю. По данным Минобороны РФ, на этом направлении за неделю российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов.

23 мая военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС России закрепились на границе Днепропетровской области. Он поздравил российских военных, справившихся с данной задачей.

До этого российские силовые структуры рассказали о создании ВСУ нескольких полевых крематориев в населенных пунктах, расположенных на границе ДНР и Днепропетровской области. По их словам, украинские формирования несут большие потери на данном участке фронта. В связи с этим бойцы создали полевые крематории, «чтобы скрыть потери от руководства».

Ранее стало известно о переброске резервных сил ВСУ к границе Днепропетровской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами