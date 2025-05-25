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Стало известно о переброске резервных сил ВСУ к границе Днепропетровской области

ТАСС: ВСУ перебросили резервные силы на границу ДНР и Днепропетровской области
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Alina Smutko/Reuters

Командование украинских войск перебросило личный состав 67-й отдельной механизированной бригады к границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

По словам источника агентства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили на данный участок фронта до батальона солдат. Они прибыли в районе села Комар на Южно-Донецком направлении.

«Пытаются удержать оборону», — подчеркнули в силовых структурах.

Там добавили, что оперативная обстановка на границе ДНР и Днепропетровской области складывается не лучшим для ВСУ образом.

24 мая пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под контроль населенный пункт Отрадное в ДНР. Задачу выполнили подразделения группировки войск «Восток».

Как рассказали в российских правоохранительных органах, потеря Отрадного режет логистику украинских формирований на территории Днепропетровской и Запорожской областей. В том числе Вооруженные силы РФ открыли себе дорогу на село Комар, которое является последним крупным населенным пунктом на пути к Днепропетровской области.

Ранее военный корреспондент Юрий Подоляка сообщил, что ВС РФ закрепились на границе Днепропетровской области.

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