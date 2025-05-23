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Военблогер сообщил, что ВС РФ закрепились на границе Днепропетровской области

Блогер Подоляка рассказал, что ВС России закрепились у Днепропетровской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России закрепились на границе Днепропетровской области. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Подоляка поздравил российский военных, справившихся с данной задачей.

«Теперь уже по-настоящему (и естественно, в другом месте и без пиара, потому что там он не совсем уместен). Но все та же 90-я танковая дивизия», — написал он.

Недавно советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что подразделения Вооруженных сил России успешно отбивают атаки украинской армии в районе поселков Теткино и Новый Путь Курской области.

Накануне сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку прорваться на территорию Курской области. По информации военкоров, украинская армия наращивала удары в направлении населенного пункта Теткино (Глушковский район). Однако ВС РФ смогли отбросить противника.

Ранее ВС России зачистили населенный пункт у границы ДНР и Днепропетровской областей.

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