Вооруженные силы (ВС) России закрепились на границе Днепропетровской области. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

Подоляка поздравил российский военных, справившихся с данной задачей.

«Теперь уже по-настоящему (и естественно, в другом месте и без пиара, потому что там он не совсем уместен). Но все та же 90-я танковая дивизия», — написал он.

Недавно советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что подразделения Вооруженных сил России успешно отбивают атаки украинской армии в районе поселков Теткино и Новый Путь Курской области.

Накануне сообщалось, что ВСУ предприняли очередную попытку прорваться на территорию Курской области. По информации военкоров, украинская армия наращивала удары в направлении населенного пункта Теткино (Глушковский район). Однако ВС РФ смогли отбросить противника.

Ранее ВС России зачистили населенный пункт у границы ДНР и Днепропетровской областей.