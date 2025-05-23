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Стало известно о создании полевых крематориев бойцами украинского «Айдара»

ТАСС: бойцы «Айдара» развернули полевые крематории на границе ДНР
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Evgeniy Maloletka/AP

Члены украинского батальона «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) развернули несколько полевых крематориев в населенных пунктах, расположенных на границе Донецкой народной республики (ДНР) и Днепропетровской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

«Боевики называют их (крематории. — «Газета.Ru») полевыми кочегарками», — рассказал источник агентства.

По его словам, формирования «Айдара» несут очень большие потери на данном участке фронта. При этом в российских силовых структурах подчеркнули, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) создали полевые крематории в первую очередь, чтобы скрыть потери от руководства.

На этом фоне в рядах «Айдара» начались конфликты между старослужащими и новобранцами. Последние выступают против тайной кремации и демонстрируют свое недовольство по этому поводу, уточнил источник агентства.

«Молодежь эта прибывает постоянно для удержания оставшихся на границе населенных пунктов. Но люди сильно подавлены и деморализованы», — добавил он.

21 мая военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что российские войска вышли к границе ДНР и Днепропетровской области. Задачу выполнили передовые подразделения 90-й гвардейской танковой Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной дивизии, входящие в состав группировки «Центр».

Ранее военные Вооруженных сил РФ взяли под контроль населенный пункт Новая Полтавка в ДНР.

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