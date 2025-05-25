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Военный эксперт назвал самый успешный участок фронта российских войск за неделю

Марочко: Южно-Донецкое направление стало самым успешным участком фронта за неделю
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Станислав Красильников/РИА Новости

Южно-Донецкое направление стало самым успешным участком фронта у Вооруженных сил (ВС) России за текущую неделю. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Самым результативным участком местности за истекшую неделю было Южно-Донецкое направление: участок от Красноармейска (украинское название — Покровск) и юго-западнее данного населенного пункта», — сказал эксперт.

Марочко добавил, что, согласно данным Минобороны РФ, на этом участке фронта за неделю российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов. Также ВС России на некоторых участках вплотную приблизились к границе с Днепропетровской областью, подчеркнул эксперт.

23 мая военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС России закрепились на границе Днепропетровской области. Он поздравил российских военных, справившихся с данной задачей.

24 мая Марочко сообщил, что российские военные в ходе боев сформировали несколько огневых мешков для подразделений ВСУ у Красноармейска. Он отметил, что в данный момент в районе населенного пункта «идут довольно ожесточенные бои».

Ранее Марочко заявил, что армия РФ почти перерезала войска ВСУ в Красноармейске.

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