РИА: российские военные подняли флаг в одном из сел Сумской области

Российские военные подняли флаг в селе Беловоды Сумской области Украины. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным агентства, ранее в этом населенном пункте находились позиции одной из бригад «Правого сектора» (организация запрещена в России).

«Сегодня наши штурмовики завершили зачистку населенного пункта и подняли флаг Воздушно-десантных войск в Беловодах», — сказал агентству командир бригады с позывным «Вьюга».

26 мая Telegram-канал «Северный ветер» писал, что ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области.

До этого немецкая газета Bild сообщила, что российская армия готовится к большому наступлению в июне. По данным издания, наступление ожидается на территориях Сумской, Харьковской и Днепропетровской областей.

В материале говорится, что РФ готовит для этой цели тысячи солдат и военную технику.

Ранее украинские военные пытались проникнуть в Курскую область.