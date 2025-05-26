«Север»: войска РФ взяли под контроль Владимировку и Беловоды в Сумской области

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Беловоды в Сумской области Украины (граничит с Курской областью). Об этом сообщает Telegram-канал «Северный ветер», связанный с российской группировкой войск «Север».

Отмечается, что бои за Беловоды продолжались с апреля. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывало к этому поселку резервы из Запорожской области.

Как пишет канал, стремительное наступление российских морских пехотинцев на направлении Владимировки стало неожиданностью для украинского командования. Подразделения морской пехоты войск «Север» смогли ворваться в населенный пункт и за несколько дней уничтожить подразделения элитного 78-го десантно-штурмового полка, Львовской 103-й отдельной бригады территориальной обороны и 15-го мобильного пограничного отряда, говорится в сообщении.

До этого ТАСС сообщал, что в Сумской области Украины батальон «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в России) предпринимает попытки штурмовых действий, но теряет 30–40 человек ежедневно.

Ранее Путин заявил, что армия решает задачу о создании буферной зоны на границе с Украиной.