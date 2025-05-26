Украинские военные ночью пытались проникнуть в Курскую область

Украинские военные этой ночью дважды пытались прорваться на территорию Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, группа из семи военнослужащих ВСУ на трех квадроциклах хотела пересечь границу у поселка Новый Путь в Глушковском районе Курской области.

SHOT заявил, что там они планировали установить мины, однако четверо военных были ликвидированы, еще трое получили ранения и отступили в сторону Сумской области.

В данный момент, по информации канала, ВСУ продолжают использовать мобильные группы на квадроциклах для минирования границы, чтобы подразделения ВС РФ не смогли отражать попытки наступления украинской армии.

На прошлой неделе Sky News сообщил, что Россия начала стягивать свои войска у границы с Украиной недалеко от Харькова. Информацию об этом также подтвердил начальник штаба 13-й бригады оперативного назначения ВСУ Андрей Помагайбус. Аналитики полагают, что ВС РФ готовят летнее наступление в районе Харькова и Сум.

Ранее Украина атаковала два региона РФ семью беспилотниками.