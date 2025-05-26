ВС РФ нанесли массированный удар по украинскому аэродрому

Российские войска в ночь на 26 мая нанесли массированный удар по объектам на аэродроме Староконстантинов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами. Как уточнили в оборонном ведомстве, цель массированной атаки была достигнута, все назначенные объекты поражены.

25 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военнослужащие в течение ночи нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты. Кроме того, поражение было нанесено центрам радиотехнической разведки.

Утром 25 мая начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Иван Бигма рассказал, что подразделения данной группировки в течение суток поразили 43 пункта управления беспилотниками и восемь станций спутниковой связи Starlink. Кроме того, они сбили 14 дронов Вооруженных сил Украины самолетного типа.

Ранее в Киеве засняли на видео атаку дронов на завод «Антонов», производящий БПЛА.