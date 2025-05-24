На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На видео попала атака дронов по заводу в Киеве

«Русская весна»: на видео попали 20 прилетов БПЛА по заводу «Антонов» в Киеве
close
Efrem Lukatsky/AP

Кадры двадцати прилетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по заводу «Антонов» в Киеве опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

По его данным, власти Украины сообщили, что средства противовоздушной обороны якобы сбили 245 из 250 летевших на Киев беспилотников.

«Российская газета» пишет, что видео снял на телефон охранник, который в ночь на 24 мая дежурил поблизости от предприятия.

Утром Telegram-канал SHOT сообщал, что российские военные нанесли удар по одному из ключевых украинских заводов, производящих БПЛА, — «Антонов», который входит в структуру холдинга «Укроборонпром». В советское время он был крупнейшим предприятием, производившим самолеты. Теперь там активно выпускают дроны, которые используются для атак по территории России. В результате ночной атаки дронов на заводе произошел пожар.

В субботу Минобороны РФ сообщило, что российские войска при помощи высокоточного оружия и беспилотников нанесли удар по военно-промышленному комплексу Украины. В частности, были атакованы центр радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot, уточнили в оборонном ведомстве.

Накануне в российском МИД заявили, что Москва даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны Киева. Заявление было сделано после очередной массовой атаки на российские регионы беспилотниками ВСУ.

Ранее ВС России ударили по центру авиации ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами