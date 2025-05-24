На видео попала атака дронов по заводу в Киеве

«Русская весна»: на видео попали 20 прилетов БПЛА по заводу «Антонов» в Киеве

Кадры двадцати прилетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по заводу «Антонов» в Киеве опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны».

По его данным, власти Украины сообщили, что средства противовоздушной обороны якобы сбили 245 из 250 летевших на Киев беспилотников.

«Российская газета» пишет, что видео снял на телефон охранник, который в ночь на 24 мая дежурил поблизости от предприятия.

Утром Telegram-канал SHOT сообщал, что российские военные нанесли удар по одному из ключевых украинских заводов, производящих БПЛА, — «Антонов», который входит в структуру холдинга «Укроборонпром». В советское время он был крупнейшим предприятием, производившим самолеты. Теперь там активно выпускают дроны, которые используются для атак по территории России. В результате ночной атаки дронов на заводе произошел пожар.

В субботу Минобороны РФ сообщило, что российские войска при помощи высокоточного оружия и беспилотников нанесли удар по военно-промышленному комплексу Украины. В частности, были атакованы центр радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и позиции зенитного ракетного комплекса Patriot, уточнили в оборонном ведомстве.

Накануне в российском МИД заявили, что Москва даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны Киева. Заявление было сделано после очередной массовой атаки на российские регионы беспилотниками ВСУ.

Ранее ВС России ударили по центру авиации ВСУ.