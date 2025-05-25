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Бойцы группировки «Запад» за сутки поразили более 40 пунктов управления БПЛА ВСУ

МО РФ: группировка «Запад» за сутки уничтожила 43 пункта управления дронами ВСУ
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Евгений Биятов/РИА Новости

Подразделения группировки российских войск «Запад» в течение суток поразили более 40 пунктов управления дронами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили восемь станций спутниковой связи Starlink. Об этом заявил начальник пресс-центра данной группировки Иван Бигма, передает РИА Новости.

«Уничтожены 43 пункта управления БПЛА (беспилотными летательными аппаратами — «Газета.Ru»), восемь станций <...> Starlink», — рассказал он.

По словам Бигмы, расчеты противовоздушной обороны в составе «Запада» перехватили 14 дронов ВСУ самолетного типа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы военные Вооруженных сил РФ ликвидировали 12 минометных расчетов украинских войск.

Также о ситуации на поле боя отчитался начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Александр Гордеев. Он отметил, что подразделения группировки за минувшие сутки уничтожили 22 пункта управления БПЛА ВСУ.

23 мая расчеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в составе ВС РФ нанесли удар по контейнеровозу, перевозившему военный грузы в порт Одессы на юге Украины. Еще одной целью стал склад контейнеров на территории того же порта.

Как рассказали в министерстве обороны РФ, в результате были поражены около 100 контейнеров с имуществом военного назначения. В том числе в них находились беспилотники, боеприпасы и боевые электрокинетические комплексы.

Ранее в Киеве засняли на видео атаку дронов на завод «Антонов», производящий БПЛА.

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