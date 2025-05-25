Российские военные поразили предприятия ВПК на Украине

Российские военнослужащие в течение ночи нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины и центрам радиотехнической разведки. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, удары наносились с помощью дронов и высокоточного оружия, в том числе оружия наземного, воздушного и морского базирования.

«Нанесен <...> удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса <...>, выпускающим для Вооруженных сил Украины компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты», — говорится в заявлении.

Также целями стали центры спутниковой связи и радиотехнической разведки.

В публикации подчеркивается, что выпущенные Вооруженными силами РФ снаряды и дроны достигли заданных целей. В результате все назначенные объекты были успешно поражены.

Утром 25 мая начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Иван Бигма рассказал, что подразделения данной группировки в течение суток поразили 43 пункта управления БПЛА и восемь станций спутниковой связи Starlink. Кроме того, они сбили 14 дронов ВСУ самолетного типа.

Ранее в зоне спецоперации ликвидировали французского наемника ВСУ.