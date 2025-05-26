Украина атаковала четыре региона РФ 20-ю беспилотниками

Российские средства ПВО сбили 20 украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что беспилотники были сбиты в период с 8:30 до 11 часов по московскому времени. Девять БПЛА были сбиты над Орловской областью, пять — над Курской, еще три — над Тульской и Ярославской областями.

Информации о разрушениях в результате атаки противника военное ведомство не предоставило.

Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили в сторону российских территорий десятки беспилотников. После взрывов в Алексине и некоторых районах Тулы отключилось электричество, а в Ивановской области украинские военные пытались атаковать Дмитриевский химический завод.

Вечером 25 мая в аэропорту Нижнекамска в Татарстане ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях обеспечения безопасности пассажиров. В этом же регионе жители Елабуги также сообщали о взрывах над городом.

Ранее на Украине назвали цель атак беспилотников в Татарстане.