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На Украине назвали цель атак беспилотников в Татарстане

«Страна.ua»: беспилотники ВСУ атаковали Елабугу, где производят дроны

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Елабугу в Татарстане, где производят российские дроны. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Неизвестно, поражено производство или нет, пишут журналисты.

Также украинское издание утверждает, что беспилотниками ВСУ был атакован химический завод в Кинешме Ивановской области. Кроме того, был налет дронов на Тульскую область, где после этого начались отключения электричества.

Жители Елабуги сообщали Telegram-каналу SHOT, что над городом произошли взрывы.

Вечером 25 мая в аэропорту Нижнекамска в Татарстане ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях обеспечения безопасности пассажиров.

Минобороны России сообщило, что с 13:00 до 20:00 территорию страны атаковал 51 украинский беспилотник. Больше всего БПЛА (21) сбили в небе над Курской областью.

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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