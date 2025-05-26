На Украине назвали цель атак беспилотников в Татарстане

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали Елабугу в Татарстане, где производят российские дроны. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Неизвестно, поражено производство или нет, пишут журналисты.
Также украинское издание утверждает, что беспилотниками ВСУ был атакован химический завод в Кинешме Ивановской области. Кроме того, был налет дронов на Тульскую область, где после этого начались отключения электричества.
Жители Елабуги сообщали Telegram-каналу SHOT, что над городом произошли взрывы.
Вечером 25 мая в аэропорту Нижнекамска в Татарстане ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в целях обеспечения безопасности пассажиров.
Минобороны России сообщило, что с 13:00 до 20:00 территорию страны атаковал 51 украинский беспилотник. Больше всего БПЛА (21) сбили в небе над Курской областью.
Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.