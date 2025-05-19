Член добровольческого отряда «Барс-Курск» возглавил район в Курской области

РИА: член отряда «Барс-Курск» Жилинков возглавил один из районов Курской области

Руководителем Кореневского района Курской области по результатам конкурса назначен Владимир Жилинков, ранее служивший в добровольческом формировании «Барс-Курск». Об этом сообщил врио заместителя председателя правительства региона Евгений Лобов, передает РИА Новости.

Чиновник также отметил, что до поступления на службу в «Барс-Курск» Владимир Жилинков на протяжении пяти лет (с 2019 по 2024 год) руководил соседним Советским районом. По словам Лобова, новый глава добровольно оставил прежний пост, чтобы вступить в добровольческий отряд.

Предыдущий глава муниципалитета Марина Дегтярева досрочно сложила полномочия в начале апреля. Жилинков тогда был назначен исполняющим обязанности руководителя.

В 2024 году чиновница вызвала гнев местных жителей, что не сумела организовать эвакуацию населения во время вторжения украинских войск на территорию курского приграничья.

Ранее стало известно, что мэр Курска Куцак вопреки желанию Хинштейна объявил о решении уйти в отставку.