Врио замглавы Курской области Поляков ушел в отставку

Врио вице-губернатора Курской области Константин Поляков ушел со своей должности. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Дорогие друзья! С сегодняшнего дня покидаю пост врио заместителя губернатора Курской области в связи с переходом на новое место работы», — написал Поляков.

Отставку своего заместителя подтвердил глава региона Александр Хинштейн. По его словам, Поляков написал заявление об уходе по собственному желанию.

В октябре Поляков заключил контракт с добровольческим отрядом «БАРС-Курск». У выхода из военкомата чиновник записал видео, в котором сообщил, что считает службу в отряде своим долгом.

В декабре издание «Площадь» сообщило со ссылкой на источник, что Поляков вышел из отряда якобы из-за смены главы региона, чтобы продолжить работу в команде врио губернатора Александра Хинштейна.

Позднее сообщалось, что чиновник вернулся в формирование после Нового года.

Ранее стало известно об увольнении мэра Курска.