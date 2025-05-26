В ДНР заявили о росте числа пленных солдат ВСУ

Количество пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всей линии фронта заметно выросло. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

«Видим, что количество пленных со стороны Украины увеличилось в последнее время», — сказал он.

Пушилин пояснил, что чаще всего сдаются в плен насильно пойманные ТЦК и мобилизованные. Среди пойманных украинских военных также встречаются и те, кто подписал контракт или отправился на фронт по идеологическим соображениям. Последние являются наиболее опасным противником, заметил глава региона.

До этого Пушилин заявил, что подразделения российских войск улучшили свои позиции в Часовом Яре. Он добавил, что военные ВС РФ продвинулись на великоновоселковском, константиновском и красноармейском направлениях.

В начале мая военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России перебросили дополнительное вооружение и технику в подразделения, находящиеся в Часовом Яре.

Ранее Пушилин рассказал о планах ВСУ после потери ими Богатыря в ДНР.