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В ДНР заявили о росте числа пленных солдат ВСУ

Пушилин: количество пленных солдат ВСУ на линии фронта выросло
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Илья Питалев/РИА Новости

Количество пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на всей линии фронта заметно выросло. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «России 24».

«Видим, что количество пленных со стороны Украины увеличилось в последнее время», — сказал он.

Пушилин пояснил, что чаще всего сдаются в плен насильно пойманные ТЦК и мобилизованные. Среди пойманных украинских военных также встречаются и те, кто подписал контракт или отправился на фронт по идеологическим соображениям. Последние являются наиболее опасным противником, заметил глава региона.

До этого Пушилин заявил, что подразделения российских войск улучшили свои позиции в Часовом Яре. Он добавил, что военные ВС РФ продвинулись на великоновоселковском, константиновском и красноармейском направлениях.

В начале мая военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России перебросили дополнительное вооружение и технику в подразделения, находящиеся в Часовом Яре.

Ранее Пушилин рассказал о планах ВСУ после потери ими Богатыря в ДНР.

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