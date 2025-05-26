В нескольких регионах РФ утром отразили атаку дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) утром сбили несколько украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Орловской, Тульской и Курской областями. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

«В период с 7:50 до 8:30 мск <...> уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, три дрона ликвидировали в воздушном пространстве Курской области. В Тульской и Орловской областях, в свою очередь, перехватили по одному беспилотнику.

Утром 26 мая министерство обороны РФ сообщило, что ночью в регионах страны сбили 96 украинских БПЛА. Больше всего дронов — 31 — системы ПВО перехватили в Брянской области. В Белгородской области были уничтожены 16 летательных аппаратов, в Курской области — 11, в Тульской области — девять, в Орловской области — восемь, в столичном регионе — шесть. Еще пять беспилотников ликвидировали в воздушном пространстве Калужской области, четыре — над Ивановской областью, по два — над Владимирской и Рязанской областями и по одному — над Республикой Татарстан и Ярославской областью.

Позже украинские войска вновь попытались нанести удары по Тульской и Калужской областям с помощью дронов. В период с 7:20 до 7:50 мск в первом регионе сбили пять БПЛА, а во втором — два.

Ранее жители Ивановской области заявили о попытке украинских беспилотников атаковать местный химический завод.