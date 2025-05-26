Украина атаковала два региона РФ семью беспилотниками

Средства противовоздушной обороны за полчаса уничтожили семь украинских беспилотников в Тульской и Калужской областях. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, летательные аппараты сбили в период с 7:20 по 7:50 мск. Пять дронов подавили в Тульской и два — в Калужской области.

За ночь над регионами России сбили 96 украинских беспилотников. По данным Минобороны, больше всего беспилотников (31) сбили в Брянской области. Также 16 дронов уничтожили над Белгородской областью, 11 — над Курской, девять — над Тульской, восемь — над Орловской, шесть — в Московском регионе, пять — над Калужской областью, четыре — над Ивановской, по два — над Рязанской и Владимирской областями и по одному — над Ярославской областью и в Республике Татарстан.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.