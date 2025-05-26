На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ хотели нанести удар по химзаводу в Ивановской области

Mash: украинские БПЛА пытались атаковать химический завод в Ивановской области
close
Inna Varenytsia/Reuters

Украинские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытались нанести удар по Дмитриевскому химическому заводу в Ивановской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Предприятие расположено в городе Кинешме.

Местные жители рассказали, что в районе завода раздались звуки взрывов. По их словам, взрывов было не менее двух.

25 мая правительство Ивановской области в 21:57 объявило на территории региона угрозу атаки дронов.

Позже местные власти сообщили, что в промышленной зоне в городе Кинешме упали обломки сбитого украинского дрона. В результате одна из расположенных здесь хозяйственных построек получила повреждения, при этом никто из людей не пострадал. На место происшествия выезжали сотрудники специальных служб, уточнялось в заявлении.

23 мая в Оперативном штабе Ивановской области рассказали о падении фрагментов БПЛА на территории административного центра региона. Обломки летательных аппаратов нашли в частном секторе на окраине города. При осмотре территории специалисты выявили повреждения в нескольких частных домовладениях — в зданиях оказались выбиты окна. Тем не менее никто не пострадал.

Ранее в Шуйском районе Ивановской области сбили беспилотник.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами