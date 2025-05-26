ВСУ хотели нанести удар по химзаводу в Ивановской области

Украинские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытались нанести удар по Дмитриевскому химическому заводу в Ивановской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Предприятие расположено в городе Кинешме.

Местные жители рассказали, что в районе завода раздались звуки взрывов. По их словам, взрывов было не менее двух.

25 мая правительство Ивановской области в 21:57 объявило на территории региона угрозу атаки дронов.

Позже местные власти сообщили, что в промышленной зоне в городе Кинешме упали обломки сбитого украинского дрона. В результате одна из расположенных здесь хозяйственных построек получила повреждения, при этом никто из людей не пострадал. На место происшествия выезжали сотрудники специальных служб, уточнялось в заявлении.

23 мая в Оперативном штабе Ивановской области рассказали о падении фрагментов БПЛА на территории административного центра региона. Обломки летательных аппаратов нашли в частном секторе на окраине города. При осмотре территории специалисты выявили повреждения в нескольких частных домовладениях — в зданиях оказались выбиты окна. Тем не менее никто не пострадал.

Ранее в Шуйском районе Ивановской области сбили беспилотник.