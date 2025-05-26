Российский военный потерял почти 40 килограммов в украинском плену

Боец ВС России заявил, что потерял 37 килограммов в украинском плену

Российский военнослужащий, который вернулся на родину из украинского плена, рассказал, что за время пребывания в плену он потерял в весе почти 40 кг. Его слова приводит телеканал «Звезда».

Мужчина по телефону сообщил жене, что стал «как собака» худой и супруга может его не узнать.

16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры делегаций России и Украины. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский.

В ходе переговоров стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств.

23 мая в рамках российско-украинских договоренностей с подконтрольной Киеву территории Москве передали 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, среди которых жители Курской области. Украина также получила 270 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

Также 24 мая министерство обороны РФ сообщило, что Россия получила 307 военных в рамках обмена пленными и передала Киеву 307 бойцов Вооруженных сил Украины.

В Минобороны РФ заявили, что масштабный обмен пленными между Россией и Украиной будет продолжен в ближайшие дни.

Ранее Захар Прилепин рассказал об оставшихся на Украине политзаключенных и пленных.